В Орле открылся Международный кинофестиваль «Созвездие». Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

9 октября в Орле открылся XXV Международный фестиваль актеров кино «Созвездие». Церемония состоялась в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН». Провели ее известные российские актеры Оксана Сташенко и Тимофей Федоров.

Как сообщает сайт Союза кинематографистов РФ, фестиваль продлится в Орле до 13 октября включительно. За это время на суд жюри под председательством Народного артиста России Валерия Баринова будет представлено 10 фильмов - «Архипелаг», «Золотые соседи», «День мертвых», «Назад в степь к сарматам», «Батя», «Пальма», «С неба и в бой», «Зови меня Дрозд», «Море волнуется раз» и «Отель». Расписание и время бесплатных показов здесь.

Орловцев ждут встречи с актерами и режиссерами. 10 октября в 12.00 в библиотеке Пушкина (Комсомольская, 65) состоится творческая встреча с заслуженным артистом России Тимофеем Федоровым. В центре внимания окажется мультипликация и 85-летие Союзмультфильма. Вход свободный.

11 октября в 19.00 в культурно-досугом центре «Металлург» состоится творческая встреча с актером и режиссером Андреем Соколовым и показ фильма Игоря Максимчука «Холодная осень» по рассказу Ивана Бунина. Вход свободный.

Также 11 октября музыкальный моноспектакль «Вертинский на все времена» представит зрителям актер московского театра имени Моссовета Андрей Межулис. Событие состоится в Бунинке (ул. Максима Горького, 43) в 17.00. Категория (12+).