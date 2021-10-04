Актер Андрей Межулис встретится с орловцами в Бунинке. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

11 октября в Орле состоится встреча с актером московского театра имени Моссовета Андреем Межулисом. Творческой площадкой для культурного диалога станет областная библиотека им. Бунина.

Заслуженный артист РФ, знакомый многим по таким фильмам, как «Пелагия и белый бульдог», «Затмение», Огонь любви» и «Обручальное кольцо», представит для орловской публики музыкальный моноспектакль «Вертинский на все времена».

Сольная программа Андрея Межулиса будет посвящена королю эстрады первой половины ХХ века, поэту, композитору, певцу, актеру театра и кино – Александру Вертинскому.

- Андрей Межулис исполняет ариетки (как свои песенки называл сам автор), читает фрагменты писем, воспоминаний, выстраивая композицию спектакля так, чтобы у зрителей создавался свой образ шансонье – особенно у тех, кто впервые столкнулся с творчеством Вертинского. В программе можно услышать такие песни, как «Доченьки», «Мадам, уже падают листья», «Над розовым морем», «Маленькая балерина», «Без женщин» и другие. – рассказали «КП» в библиотеке им. Бунина.

Показ состоится в рамках проходящего в Орле международного фестиваля «Созвездие».

(12+)

КОГДА? ГДЕ?

11 октября, в 17.00

ул. Максима Горького, 43

Телефон для справок: 8 (4862) 76-37-87 (отдел искусств библиотеки)