Пострадавшим от пожара жильцам многоэтажек во Мценске выплатят компенсации

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Жителям многоквартирных домов Мценска, где 8 октября случился пожар, выплатят компенсацию. Об этом сообщили в Правительстве региона.

- Губернатором Андреем Клычковым принято решение о денежных выплатах пострадавшим. Они будут производиться в зависимости от ущерба. Все выплаты, которые положены, будут однозначно выплачены, - сообщает пресс-служба обладминистрации.

Пожар в микрорайоне 1-м произошел в ночь на 8 октября, загорелась кровля сразу двух домов. Спасены были 5 человек, 80 эвакуировали. В причинах ЧП разбирается МЧС и полиция, также проверку организовала прокуратура. Жители пострадавших от огня домов сейчас размещены в общежитиях учебных заведений.