После пожара в двух многоэтажках Мценска прокуратура организовала проверку

Пожар во Мценске случился в ночь на 8 октября Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

После серьезного пожара, охватившего сразу два жилых многокватирных дома в городе Мценске Орловской области, прокуратура организовала проверку. В домах-общежитиях горела кровля в ночь на 8 октября.

- Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения противопожарной безопасности в многоквартирном доме. В настоящее время органами МЧС и полиции проводится проверка по установлению причин возгорания, ее ход и результаты поставлены на контроль прокуратуры, - сообщила "Комсомолке" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

ЧП случилось в микрорайоне Первом. Жильцов пришлось эвакуировать, сейчас они размещены в пунктах временного проживания: при студенческих общежитиях.