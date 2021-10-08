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Происшествия8 октября 2021 12:44

После пожара в двух многоэтажках Мценска прокуратура организовала проверку

Серьезный пожар охватил многоквартирные дома в ночь на 8 октября
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Пожар во Мценске случился в ночь на 8 октября

Пожар во Мценске случился в ночь на 8 октября

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

После серьезного пожара, охватившего сразу два жилых многокватирных дома в городе Мценске Орловской области, прокуратура организовала проверку. В домах-общежитиях горела кровля в ночь на 8 октября.

- Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения противопожарной безопасности в многоквартирном доме. В настоящее время органами МЧС и полиции проводится проверка по установлению причин возгорания, ее ход и результаты поставлены на контроль прокуратуры, - сообщила "Комсомолке" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

ЧП случилось в микрорайоне Первом. Жильцов пришлось эвакуировать, сейчас они размещены в пунктах временного проживания: при студенческих общежитиях.