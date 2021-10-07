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Общество7 октября 2021 18:37

В Орловской области работодателям рекомендовали перевести пожилых сотрудников на удаленку

Люди в возрасте 65 лет и старше в зоне опасности по ковиду
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области работодателям рекомендовали перевести пожилых сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщили в региональном Правительстве.

Целы ряд поручения был дан на заседании оперштаба по борьбе с ковидом 7 октября.

- Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов перевод на дистанционный рабочий режим лиц старше 65 лет, не вакцинированных против COVID-19 и не перенесших коронавирусную инфекцию в последние шесть календарных месяцев, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Рекомендовано обеспечить пожилым работающим орловцам удаленный режим работы до 31 октября включительно.

Также в Орловской области из-за рост заболеваемости коронавирусом приостановится диспансеризация и профилактические медосмотры.