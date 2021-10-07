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Общество7 октября 2021 18:29

В Орловской области из-за коронавируса приостановлена диспансеризация

Ограничительные меры ужесточили
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области приостановлена диспансеризация и плановые медицинские осмотры. Об этом стало известно 7 октября во время заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Причина такого решения - резкий рост заболеваемости коронавирусом в Орле и районах региона.

- Департаменту здравоохранения временно приостановить проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения и несовершеннолетних, а также профилактических медицинских осмотров. Приостановить плановую госпитализацию в медицинские учреждения, а так же принять меры по увеличению коечного фонда для госпитализации больных COVID-19, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

За последние сутки в регионе подтвердилось 180 случаев заражения ковидом. Таких цифр не было с декабря 2020 года.