В Орле вновь возобновили работы на Красном мосту, но сроки сдачи под вопросом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле вновь возобновили работы по реконструкции Красного моста. Сейчас на объекте трудятся 12 человек и две единицы техники. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации Орла.

По озвученным данным, работы возобновили с начала месяца. Сейчас рабочие демонтируют конструктивные элементы на подходе к Красному мосту.

- МКУ УКС г. Орла направило требование в течение месяца увеличить темпы производства работ, -пояснили «КП-Орел» в пресс-службе администрации Орла.

Однако ситуация с центральной городской переправой остается не простой. Руководители подрядной организации продолжает оставаться фигурантами сразу нескольких уголовных дел. Нет точного ответа, успеют ли доделать ремонт и сдать мост в эксплуатацию к намеченному сроку (по муниципальному контракту – ноябрь 2022 года). На эту тему продолжаются обсуждения.

- По новым срокам возведения пешеходного моста и коммуникационного моста, а также общем сроке производства работ сейчас ведется обсуждение, поскольку нужно понимать: во время отопительного сезона мы не сможем переносить с Красного моста коммуникации, там в том числе тепловые сети, - рассказали «КП-Орел» в пресс-службе городской администрации.