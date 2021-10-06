Учредитель фирмы, работавшей на Красном мосту в Орле, объявлен в розыск Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Скандальная история с реконструкцией Красного моста в Орле продолжает обрастать новыми эпизодами. После возбуждения уголовного дела о растрате подрядной фирмой ООО «Ремспецмост» более 179 миллионов рублей аванса ее учредитель скрылся от органов предварительного расследования.

По информации прокуратуры Орловской области, в настоящее время житель Белгорода, учредитель «Ремспецмоста», объявлен в федеральный розыск.

- В ходе расследования уголовного дела были получены объективные данные о его причастности к хищению бюджетных средств. При координирующей роли прокуратуры правоохранительными органами проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению его места нахождения, - рассказала «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-служба прокуратуры Орловской области.

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