Коронавирусом в Орловской области заболели 179 человек, один умер Фото: Архив "КП"

В Орловской области за сутки зафиксировали еще 179 случаев заражения коронавирусом. Один человек скончался. Об этом 6 октября 2021 года сообщает федеральный оперштаб.

За почти два года пандемии в Орловской области ковидом заразились 47085 человек, из них 44381 уже смог победить заболевание и вылечиться. Накануне из стационаров и с амбулаторного лечения выписались 163 пациента.

Впервые с минувшей неделе зафиксирован летальный исход. Таким образом, пандемия унесла жизни 1017 орловцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чаще всего коронавирусом заражаются орловцы в возрасте от 40 до 64 лет. На втором месте по количеству заболевших возрастная группа 65+ (подробнее).