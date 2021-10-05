Чаще всего коронавирусом заражаются орловцы в возрасте от 40 до 64 лет

В Орловской области коронавирусом чаще всего болеют люди в возрасте 40-64 лет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области чаще всего заражаются коронавирусом люди в возрасте 40-64 лет. На 5 октября эта возрастная группа составляет 45% от общего числа заболевших ковидом.

Об этом рассказал руководитель регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев. Люди старшего возраста тоже часто болеют, 30% болеющих - пенсионеры возраста 65 лет и старше. Также среди заболевших пневмонией орловцев 70% - пожилые люди.

В целом же, по словам Румянцева, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Орловской области выросла на 28% в сравнении с предыдущей неделей. За последние сутки ковид подтвердился у 176 орловцев.