На благоустройство Дворянки в Орле выделят 100 миллионов рублей

Орловская область получит 100 миллионов рублей на благоустройство ландшафтного сквера «Дворянское гнездо». Реализацию концепции преображения его территории финансово поддержало Правительство Москвы.

По информации Правительства Орловской области, соглашение о выделении средств уже подписано и проходит процедуру регистрации. Поэтому в этом году планируется изготовить проектно-сметную документацию, а в 2022 году – приступить к благоустройству.

В основу преображения Дворянки ляжет проект-победитель Всероссийского конкурса, проведенного год назад.

- Данная концепция позволит объединить два общественных пространства – «Дворянское гнездо» и парк «Победы» в единый парковый комплекс, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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