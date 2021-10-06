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Общество6 октября 2021 9:39

На благоустройство Дворянки в Орле выделят 100 миллионов рублей

Обновить и привести ландшафтный сквер в порядок планируют в 2022 году
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловская область получит 100 миллионов рублей на благоустройство ландшафтного сквера «Дворянское гнездо». Реализацию концепции преображения его территории финансово поддержало Правительство Москвы.

По информации Правительства Орловской области, соглашение о выделении средств уже подписано и проходит процедуру регистрации. Поэтому в этом году планируется изготовить проектно-сметную документацию, а в 2022 году – приступить к благоустройству.

В основу преображения Дворянки ляжет проект-победитель Всероссийского конкурса, проведенного год назад.

- Данная концепция позволит объединить два общественных пространства – «Дворянское гнездо» и парк «Победы» в единый парковый комплекс, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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