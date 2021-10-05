Орловским школьникам преподают 313 заслуженных учителей России

В орловских школах работает 313 заслуженных учителей России Фото: Архив "КП"

Орловским школьникам преподают предметы 313 заслуженных учителей России. О достижениях педагогов в их профессиональный праздник рассказали в обладминистрации.

Всего в орловских школах работает более 8 тысяч педагогов, учителей из них 6 761. Многие педагоги имеют награды: 228 человек удостоены звания «Почетный работник общего образования», значка «Отличник народного просвещения». Один представитель области стали лауреатом конкурса «Учитель года».

Также в 2021 году четверо учителей получили президентский грант, 37 – грант губернатора области.

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отнесла Орловскую область к числу лучших регионов по объективности оценки знаний и качеству образования, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из армии в школу: липчанин оставил службу, чтобы учить детей за сотню километров от Орла. Михаил Винокуров приехал в отпуск к армейскому другу в Корсаково и резко изменил свою жизнь. Теперь он преподает детям в орловской глубинке…(далее)