Из армии в школу: липчанин оставил службу, чтобы учить детей за сотню километров от Орла

Михаил Винокуров приехал в отпуск к армейскому другу в Корсаково и остался в селе работать учителем Фото: Наталья Меркулова

Учебный год в самом разгаре и для Михаила Винокурова он впервые за долгое время проходит в стенах школы. Три года он служил в армии, впереди его ждала перспективная карьера, но несколько месяцев назад в жизни военнослужащего все изменилось.

Лето, отпуск, встреча с армейским товарищем и вот уже по школьным коридорам бегает ребятня, а Михаил готовится вести урок физкультуры в Корсаковской школе, вдалеке от родного города Данков Липецкой области и в сотне километров от Орла.

ШКОЛА, АРМИЯ И СНОВА ШКОЛА

Школа, в которой теперь работает Михаил Фото: Андрей Бубликов

- Когда люди узнают, что по профессии я учитель начальных классов, то очень удивляются. Если просто говорю учитель, все думают: ну, наверное, математик, информатик, физрук. Но только стоит сказать начальных классов и все сразу: «Да как так!», - улыбается Михаил, видя мое собственное удивление.

И ведь действительно, мужчина в должности учителя начальных классов – это большая редкость. К слову, в колледже в группе Михаила Винокурова было тридцать человек, из них только трое парни.

После окончания колледжа Михаил успел год проработать старшим вожатым в одной из школ родного Данкова, временами подменял коллег из начальных классов и еще сильнее успел прикипеть к работе с детьми, вот только долг обязывал – нужно было пойти в армию.

Михаил по профессии учитель начальных классов Фото: Андрей Бубликов

В 21 год Михаил отправился по контракту служить в Вооруженные силы РФ и задержался в строю на целых три года. Правда, про шумные коридоры и детский смех помнил даже тогда, но то, что вернется в школу и переедет в другой регион, он даже не предполагал.

- На перемены решился чисто случайно. В августе приехал в отпуск к армейскому другу и мне рассказали, что в школе как раз есть вакантное место учителя физкультуры и вот, я здесь, - признается Михаил Винокуров.

«КАКОЙ ЖЕ ИЗ ТЕБЯ УЧИТЕЛЬ?!»

Михаил признается, что на Орловщине до этого ему бывать не приходилось, да и из его знакомых мало кто здесь когда-либо гостил. Однако это не удержало его от переезда. В школу он пришел устраиваться едва ли не на следующий день после увольнения из армии.

Сослуживцы уговаривали остаться, руководство обещало повышение, успешную карьеру, хорошую зарплату – но и тут Михаил остался непреклонен. Как оказалось, перспективный военный еще с детства мечтал стать учителем, несмотря на то, что многие отговаривали его от этой затеи.

- Началось все со школы. Однажды я сказал своему учителю математики, что тоже буду учителем. У нас с ним из-за этого вышел спор. Он мне говорит: «Да не будешь ты учителем. Какой же из тебя учитель?!». Но я настаивал: «Я себя еще покажу». А когда вся школа узнала, что я собираюсь пойти в педагогический, меня стали все отговаривать: «Зачем тебе это нужно? Иди на другую профессию», - признается Михаил.

Но и тогда молодой человек остался верен своей мечте и после окончания школы поступил учиться в Лебедянский педагогический колледж на учителя начальных классов. Однако вскоре судьба завела его в армию и с работой в школе пришлось повременить.

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Райцентр расположился в сотне километров от Орла Фото: Андрей Бубликов

Бывшему военному не привыкать к спартанским условиям, поэтому переезд из города в село, даже и за сотни километров от родного дома – для него вовсе не проблема. Да и на Орловщине Михаил уже успел обжиться, признается - здесь ему нравится.

- В Орловской области мне нравится, тут как-то посвободнее, чем в Липецке. Не так много суеты, а я суету не люблю, поэтому в такие вот отдаленные уголки, в деревню я и пошел работать, - говорит молодой учитель.

Михаил Винокуров: "Родители немного разочаровались, увидев село, но меня самого все устраивает" Фото: Андрей Бубликов

Сложностей с переездом в Корсаково тоже не возникло. Руководство школы помогло Михаилу найти и снять жилье, разместиться на новом месте.

- Данков небольшой город как Мценск или Чернь, поэтому проблем с переездом не возникло. Все то же самое. Здесь, конечно, всего поменьше в плане инфраструктуры. Там у нас и кинотеатры, и кафе, и большие магазины. Но мне это пока не мешает. Тут все рядом, все близко. Если что-то нужно, то можно доехать за 15-20 минут, - рассказывает Михаил о своей жизни в Корсаково.

Правда, родители успевшие погостить у сына в селе, немного разочаровались.

Село расположено в живописном месте на берегу Зуши. Михаил признается, что именно тишина и отсутствие суеты привлекло его в Корсаково Фото: Андрей Бубликов

- Я им описывал Корсаково как большое село, где есть своя поликлиника, своя пожарная часть, что в школе почти 200 детей учатся, и они нарисовали для себя определенную картинку, а потом они увидели все как есть и им не понравилось. Они представляли Корсаково себе другим, более крупным селом с развитой инфраструктурой. Поэтому они немного разочаровались, но меня самого все устраивает, - говорит мой собеседник.

Да и есть ли время на разочарования? Каждый день по семь уроков, занятия с 1 по 11 классы, вечером обустройство квартиры, катание на велосипедах, на выходных - рыбалка с другом, природа. Есть чем заняться, чтобы не впасть в тоску даже живя в деревне, вдалеке от больших торговых центров, кафешек, кинотеатров и прочих благ большого города.

Жилая застройка в Корсаково Фото: Андрей Бубликов

- Пока у меня, конечно, еще период привыкания. Но я сразу из армии в школу, поэтому адаптация идет быстро. Здесь все-таки более спокойно, свободнее. Да и коллеги поддерживают во всем, что не спрошу – подсказывают, помогают в документации разобраться, как электронный журнал заполнять. Сами говорят – обращайся в любое время, - поясняет Михаил Винокуров.

ЗВОНОК ИЗ ДЕПАРТАМЕНТА

Интересно, что Михаил решился на переезд не из-за участия в программе «Земский учитель» и не ради получения одного миллиона рублей подъемных. Он даже не знал о действующей программе, когда шел устраиваться в школу.

- Когда я пришел в школу разговора про «Земского учителя» не было. И пока я писал заявление на прием на работу, мне позвонили из Департамента образования и предложили поучаствовать в программе. Озвучили условия и я согласился. Все получилось чисто случайно, - признается Михаил.

Поэтому, по словам молодого учителя, для него обещанный миллион – это скорее бонус, чем основной мотив. Все-таки первоначально он пришел потому, что просто хотел учить детей в тихом спокойном месте.

- Мне очень нравится профессия учителя. Это такая творческая работа, в которой никогда не стоишь на одном месте. Постоянно развиваешься, узнаешь и пробуешь что-то новое, - говорит Михаил.

Сейчас молодой человек учится на пятом курсе Елецкого педагогического университета, думает о втором высшем и нисколько не жалеет о сделанном несколько месяцев назад выборе.