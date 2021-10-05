В Орле лучшим учителям вручили награды и пригласили на концерт. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

4 октября, накануне профессионального праздника, в Орле чествовали лучших учителей. В этот день педагогам вручали почетные награды. Торжественная церемония прошла в актовом зале ОГИК.

От Правительства Орловской области со сцены учителей поздравил первый заместитель губернатора Вадим Соколов, от облсовета – спикер Леонид Музалевский. Почетные грамоты и дипломы разного уровня из их рук получили 70 учителей.

Кульминацией праздника стал концерт с множеством творческих номеров, музыкой и выступлением хореографических коллективов.

- В Орловской области ежедневно почетную и благородную миссию по воспитанию и обучению подрастающего поколения выполняют почти 7 тысяч учителей. На начало 2021-2022 учебного года в 14 общеобразовательных организациях региона трудоустроены 16 земских учителей, средний возраст которых 35 лет, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.