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Общество5 октября 2021 9:58

В Орле лучшим учителям вручили награды и пригласили на концерт

С профессиональным праздником педагогов поздравили первые лица региона
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле лучшим учителям вручили награды и пригласили на концерт. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орле лучшим учителям вручили награды и пригласили на концерт. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

4 октября, накануне профессионального праздника, в Орле чествовали лучших учителей. В этот день педагогам вручали почетные награды. Торжественная церемония прошла в актовом зале ОГИК.

От Правительства Орловской области со сцены учителей поздравил первый заместитель губернатора Вадим Соколов, от облсовета – спикер Леонид Музалевский. Почетные грамоты и дипломы разного уровня из их рук получили 70 учителей.

Кульминацией праздника стал концерт с множеством творческих номеров, музыкой и выступлением хореографических коллективов.

- В Орловской области ежедневно почетную и благородную миссию по воспитанию и обучению подрастающего поколения выполняют почти 7 тысяч учителей. На начало 2021-2022 учебного года в 14 общеобразовательных организациях региона трудоустроены 16 земских учителей, средний возраст которых 35 лет, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.