На развитие орловских сел выделят почти 761 миллион рублей Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области вновь подняли вопрос с развитием сельской местности. В 2021 году на эти нужды регион получил 760,9 миллиона рублей. Средства были рассчитаны на строительство дорог, благоустройство и улучшение жилищных условий селян.

Такую информацию 4 октября на совещании в администрации Правительства Орловской области сообщил руководитель регионального Департамента сельского хозяйства Александр Шалимов.

Большая часть средств была получена из федерального бюджета (710,9 миллиона рублей).

- На строительство автомобильных дорог в сельской местности направлено 620 миллиона рублей, на улучшение жилищных условий граждан – 1,7 миллиона, на благоустройство сельских территорий – 9,5 миллиона и на современный облик сельских территорий – 85,3 миллиона рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, в регионе числятся заброшенными, то есть оставшимися без населения, 344 сельских населенных пункта. Доля сельского населения в Орловской области составляет 33,2%.

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