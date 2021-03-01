В Орловской области насчитали 344 заброшенные деревни Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжает расти число обезлюдивших деревень. В регионе числятся заброшенными, то есть оставшимися без населения, 344 сельских населенных пункта.

Такими данными с «Комсомольской правдой-Орел» поделились в Орелстате со ссылкой на перепись населения 2010 года.

Стоит отметить, еще больше в Орловской области оказалось населенных пунктов, где живет менее шести человек. Таких малочисленных поселков, сел и деревень 513.

С численностью жителей от 6 до 10 человек продолжает существовать 301 населенный пункт.

- Доля сельского населения в Орловской области составляет 33,2%. По данным на 1 января 2020 года в сельской местности числится 243 697 человек, из них в трудоспособном возрасте 127 537 жителей, - рассказала «КП» Нелли Дмитриева, заместитель руководителя Орелстата.

При этом численность сельского населения снижается. В общей сумме орловские деревни потеряли за последние пять лет более 12 600 жителей. В 2015 году естественная убыль населения составила – 1881 человек, в 2016 году – 1891 человек, в 2017 году – 1928, в 2018 году – 2170 человек, в 2019 году – 2149 и 2020 году по предварительным данным 2698 человек.

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