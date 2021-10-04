Татьяна Крымова стала исполняющей обязанности первого зампреда Правительства Орловской области Фото: Архив "КП"

Исполняющей обязанности первого зампреда Правительства Орловской области стала Татьяна Крымова. О новых кадровых назначения стало известно 3 октября из прямого эфира губернатора Андрея Клычкова.

Экс-руководитель департамента образования займет новую должность после того, как региональное Правительство покинула Валентина Нордстрем.

- Валентина Нордстрем, первый заместитель Председателя Правительства Орловской области, ушла по семейным обстоятельствам, - пояснил Андрей Клычков.

Напомним, Нордстрем занимала пост почти два года, с декабря 2019. На Орловщину она прибыли из Курской области, где ранее также работала в Правительстве.