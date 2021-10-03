Валентина Нордстрем покинула Правительство Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Валентина Нордстрем покинула Правительство Орловской области. Пост первого зампреда освободился.

О кадровых изменениях сообщило издание "Вечерний Орел" со ссылкой на собственные источники во власти. На официальном сайте областной администрации также больше не значатся персональные и контактные данные уже экс-заместителя председателя Правительства.

Пост первого зампреда Нордстрем занимала почти два года, с декабря 2019. На Орловщину она прибыли из Курской области, где ранее также работала в Правительстве. Покинула она его после того, как губернатором соседнего региона стал Роман Старовойт.