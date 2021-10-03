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Политика3 октября 2021 11:38

Валентина Нордстрем покинула Правительство Орловской области

Пост первого зампреда освободился
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Валентина Нордстрем покинула Правительство Орловской области

Валентина Нордстрем покинула Правительство Орловской области

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Валентина Нордстрем покинула Правительство Орловской области. Пост первого зампреда освободился.

О кадровых изменениях сообщило издание "Вечерний Орел" со ссылкой на собственные источники во власти. На официальном сайте областной администрации также больше не значатся персональные и контактные данные уже экс-заместителя председателя Правительства.

Пост первого зампреда Нордстрем занимала почти два года, с декабря 2019. На Орловщину она прибыли из Курской области, где ранее также работала в Правительстве. Покинула она его после того, как губернатором соседнего региона стал Роман Старовойт.