В Орле завершили расследование дела о травмировании юноши на Красном мосту Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле завершилось расследование уголовного дела о травмированнии юноши во время скандального ремонта на Красном мосту. Инцидент произошел 9 февраля 2021 года, едва ли не через неделю после начала работ.

Юноша шел по пешеходной части моста и в него прилетел кусок металла от рельсов, которые в этот момент пилили рабочие. Фрагмент попал в спину молодого человека, ему потребовалась операция.

В это время пешеходная часть моста не была закрыта от строительного объекта крытой галереей.

- Расследование уголовного дела в отношении начальника участка ООО «Ремспецмост» по статье 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК России по Орловской области.