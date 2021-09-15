Орловский кинолог стал победителем Всероссийских соревнований по многоборью

Орловский кинолог Павел Свиридов и его служебная собака Жаклин стали победителями Всероссийских соревнований по многоборью кинологов. Испытания проходили с 6 по 10 сентября 2021 года в Московской области на базе парка-отеля «Горизонт» и военно-патриотического парка «Патриот».

Орловец Павел Свиридов несет службу в должности начальника кинологического отделения ИК-5 регионального УФСИН России. На соревнованиях между командами от МЧС, Росгвардии, ФСБ, ФСО, службы судебных приставов, он вошел в сборную родного ведомства и вместе коллегами занял общее первое место.

Жаклин под руководством своего кинолога на отлично выполнила упражнения по розыску, выборке вещей, обыску местности, проработке запахового следа, задержанию, охране и конвоированию.

- Всего соревнованиях принимали участие 22 служебных собаки и более 230 спортсменов из 9 сборных команд, - сообщили «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

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