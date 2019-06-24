Желорд и Жаклин: четвероногие стражи порядка из Орла не оставляют преступности шансов

21 июня в России отмечают День кинолога. В этот день, ровно 110 лет назад, в Санкт-Петербурге открылся первый питомник, занимающийся разведением и дрессировкой сыскных полицейских собак. С тех пор четвероногие помощники неотлучно следуют за своими хозяевами, спасая жизни людей даже там, где отказывает профессиональная техника, обезвреживают опасных преступников и гордо несут звание кинологической собаки.

В праздничный день корреспонденты «КП-Орел» побывали в кинологическом городке Исправительной колонии №5 в поселке Нарышкино Урицкого района.

У каждого хвостатого здесь есть своя история и увесистый список достижений, но сегодня мы расскажем о двух фаворитах «собачьей» службы и их наставниках, прославивших Орловскую область на всю страну.

«С ПЕЛЕНОК» И ДО ПЕНСИИ

Воспитание кинологической собаки начинается с первых дней ее жизни. Как только щенки родились, их начинают обучать внимательности и реакции. Для этого используют кликеры (устройства, издающие характерный «кликающий» звук после нажатия) и специальные свистки.

Подготовка четвероногого длится от шести до восьми месяцев. За это время животное осваивает общий курс дрессировки и обучение специальным дисциплинам.

- У каждой собаки свое направление работы – одни занимаются поиском взрывчатых веществ, другие ищут наркотики, третьи – задерживают преступников и так далее. В год они становятся членами кинологической команды и несут службу вместе со своим наставником, - рассказывает Павел Свиридов, старший инструктор кинологического отделения ИК-5.

А в восемь-десять лет собаки уходят на заслуженный отдых, чаще всего, становясь полноценными членами семьи своего кинолога.

РОДОМ ИЗ ФРАНЦИИ: ЖЕЛОРД И ЖАКЛИН

Вот и герои нашей публикации успели обзавестись личными «апартаментами» за пределами службы. Они еще молодые и резвые, но уже точно знают, где их любят и ждут после завершения профессиональной карьеры.

Жаклин среди своих маленьких поклонниковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Желорд и Жаклин – бельгийские овчарки породы малинуа, брат и сестра. Приехали они в наш город в 2014 году еще совсем малышами из далекой Франции. С тех пор их жизнь неразрывно связана с двумя Павлами – Павлом Свиридовым и Павлом Друговым.

Оба они пришли в кинологию после армии. За плечами каждого внушительный стаж и опыт работы с разными породами собак. И оба в один голос отмечают – кинологическая служба для них – это не работа, это образ жизни. Без любви к четвероногим и душевного сходства со своим питомцем здесь делать нечего!

Вот и ребята выбирали своих напарников по характеру: Жаклин сразу проявила жесткий нрав и готовность обезоружить любого, а Желорд показал свою степенность и невозмутимую наблюдательность. В итоге «сестра» стала патрульно-розыскной собакой, а «брат» взял специализацию на поиск взрывчатых веществ.

Через год постоянных тренировок, Жаклин, подопечная Павла Свиридова, уже завоевала первую награду на Чемпионате России. Сейчас среди них - три призовых места в личном первенстве Чемпионата ФСИН России специалистов кинологов по многоборью со служебными собаками и 1 место в Первенстве общества «Динамо» по многоборью кинологов среди силовых структур.

Желорд не отстает от сестры. Из 20 служебных собак в ФКУ ИК-5 поиском взрывчатых веществ занимается именно он, и за успехи его уже признали профессионалом. По собачьим меркам карьера Желорда в самом расцвете. Ответственный «служащий» и призер на службе в УФСИН России по Орловской области он уже 4 года. В 2017 году, участвуя в первый раз во всероссийских соревнованиях, показал достойный результат, заняв 23 место из 75. А уже через год воспитанник Павла Другова стал вторым на Чемпионате ФСИН России в дисциплине «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».

НАЙТИ «ЗАПРЕЩЕНКУ»? ЛЕГКО!

Жаклин уже успела себя проявить не только на соревнованиях, но и в оперативной работе. Ни для кого не секрет, что проносить телефоны в колонию строго запрещено. И «весточки со свободы» пытаются доставить самыми оригинальными способами. Зачастую в ход идет даже современная техника в виде коптеров, пролетающих над колючей проволокой.

Но мохнатые патрульные всегда начеку! Вот и Жаклин зимой этого года не дала пронести телефон на территорию. Злоумышленник старательно закопал его в снегу, но сыщица сразу почуяла неладное и быстро нашла «запрещенку».

ОБИДЧИВЫЙ «ПАРКУРЩИК»

Желорду еще не доводилось сталкиваться с взрывчаткой в реальной жизни. Но уровень его подготовки говорит – если вдруг что-то случится, то он не подведет и возьмет нужный след.

Желорд - паркурщик задерживает преступникаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

А пока пес продолжает удивлять сотрудников ФСИН своими талантами. Как признались нам кинологи, они частенько называют его «паркурщик» за умение делать пируэты в воздухе. Оказывается ему мало перепрыгнуть через двухметровый забор на полосе препятствий, во время полета он еще и сальто делает!

Когда мы снимали репортаж, то смогли в этом сами убедиться. Правда, не на полосе препятствий, а в вольере. Желорд лихо отталкивался от его дверцы, переворачивался в полете и приземлялся на лапы.

Дрессированных собак сложно не любить, ну а дети от них вообще в восторге. Иногда сотрудники кинологического городка устраивают для школьников показательные выступления со своими подопечными и тогда, наступает их звездный час – каждый хочет погладить, сфотографироваться, единственное, автограф еще не просят.

Желорда и Жаклин уже многие знают. Но «звездной болезни» у них точно нет. И если «сестренка» по-женски еще может пококетничать, то Желорд держится особняком, уходит в вольер и наблюдает оттуда.

Бывают у него и свои собачьи каникулы, когда Павел Другов забирает его к себе домой на выходные.

- Правда после каникул Желорду не особо хочется работать, расслабляется. Однажды он гулял дома во дворе, а я уехал в магазин. Увидел, что меня нет и побежал искать по поселку. А когда я вернулся, отправился на поиски уже я. Оказывается он пробежал почти два километра и вернулся к нам на работу в свой вольер, - рассказывает старший кинолог Павел Другов.

Есть у Желорда отличительная черта – обидчивый он парень.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Для каждого кинолога его собака не питомец, а самый настоящий напарник. Поэтому все успехи, неудачи и испытания они проходят вместе.

Кинологи и их четвероногие напарники встретили праздник на службеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Перед тем, как заговорить о Жаклин, Павел Свиридов рассказал нам о своей предыдущей собаке, тоже девочке. К сожалению, она была неизлечимо больна – рак молочных желез. Уходила практически на его руках. Потерять своего четвероногого напарника для кинолога – это трагедия, словно лишиться близкого друга.

- Просто так прийти, взять собачку и начать заниматься невозможно. Кинология – это призвание, которое должно идти от души. Нужно уметь понимать собак и чтобы они это чувствовали, - пояснил Павел Другов.

ОФИЦИАЛЬНО

21 июня в честь профессионального праздника сотрудники кинологического отделения охраны Исправительной колонии №5 были награждены медалями и благодарностями за отличную службу. Этот праздничный день они как обычно встретили вместе со своими четвероногими напарниками на службе.

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