Велодорожки в Орле появятся и на улице Горького

На улице Горького тоже появятся велодорожки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле в 2022 году капитальный ремонт ждет улицу Горького. Помимо нового асфальта и тротуаров здесь также появятся велодорожки.

Об этом рассказали в мэрии Орла. Как уже писала "КП", в настоящее время городские власти ищут фирму, которая возьмется за ремонт улицы Максима Горького. Цена контракта составляет около 100 миллионов рублей. За эти деньги дорожники отремонтируют проезжую часть, сделают новые тротуары по четной стороне (по нечетной ремонт проводился в 2018 году), обустроят дорожку для движения велосипедов. Возле арбитражного суда, где сейчас расположена парковка, появится участок для безопасного движения пешеходов.

Также планируется оборудовать заездные карманы для общественного транспорта, появится и новый остановочный павильон (в районе дома №162).

Все эти работы подрядная фирма, которая выиграет электронный аукцион и возьмется за работу, должна будет выполнить к концу июня 2022 года. Гарантия на ремонт составит 7 лет. Работа будет выполнена в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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