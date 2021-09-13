Мэрия Орла ищет фирму, которая за 100 млн отремонтирует улицу Горького

Улицу Горького отремонтируют в 2022 году
Фото: Ольга СУПОНЕВА
Администрация Орла ищет подрядчика, который почти за 100 миллионов рублей отремонтирует улицу Горького. Аукцион появился на официальном сайте госзакупок.
Начальная цена - 99 миллионов 198 тысяч рублей. Ремонт запланирован на 2022 год, в порядок приведут проезжую и пешеходную часть улицы от Пролетарской Горы до переулка Костомаровского.
Заявки на аукцион принимаются до 22 сентября, заказчиком выступает Управление коммунальным хозяйством города. Согласно конкурсной документации, ремонт должен завершиться в срок до 30 июня 2022 года.
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