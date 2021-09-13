Мэрия Орла ищет фирму, которая за 100 млн отремонтирует улицу Горького

Улицу Горького отремонтируют в 2022 году Фото: Ольга СУПОНЕВА

Администрация Орла ищет подрядчика, который почти за 100 миллионов рублей отремонтирует улицу Горького. Аукцион появился на официальном сайте госзакупок.

Начальная цена - 99 миллионов 198 тысяч рублей. Ремонт запланирован на 2022 год, в порядок приведут проезжую и пешеходную часть улицы от Пролетарской Горы до переулка Костомаровского.

Заявки на аукцион принимаются до 22 сентября, заказчиком выступает Управление коммунальным хозяйством города. Согласно конкурсной документации, ремонт должен завершиться в срок до 30 июня 2022 года.

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