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Здоровье14 сентября 2021 12:23

От коронавируса в Орловской области умерли еще три человека

Федеральный оперштаб огласил статистику на 14 сентября 2021
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области на 14 сентября 2021

Коронавирус в Орловской области на 14 сентября 2021

Фото: Архив "КП"

В Орловской области коронавирус унес жизни еще трех человек. Такую информацию 14 сентября 2021 огласил федеральный оперштаб. Таким образом. За весь период пандемии от заболевания умерли 966 орловцев.

При этом за сутки зафиксировано 84 новых случая заражения коронавирусом. Общая численность заболевших за все время достигло 44 351. Победить заболевание смогли 41 406 жителей Орловской области. Накануне из больниц выписались 76 человек.

Как сообщил накануне 13 сентября губернатор Андрей Клычков, в Орловской области 4 ребенка лежат в больнице с коронавирусом, 80 детей с диагнозом covid-19 находятся под амбулаторным наблюдением.