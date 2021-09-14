В Орловской области 4 ребенка лежат в больнице с коронавирусом, 80 под домашним наблюдением

В Орловской области 84 ребенка болеют коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Орловской области 4 ребенка лежат в больнице с коронавирусом, 80 детей с диагнозом covid-19 находятся под амбулаторным наблюдением. Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

- Дети, к сожалению, у нас не являются исключением по заболеванию коронавирусом. На сегодняшний день в одном детском саду одна группа закрыта на карантин, частично закрыты 8 классов в 8 школах, - сообщил глава региона.

Клычков попросил обратить внимание на безопасность детей. Также он отметил, что дистанционного обучения не планируется.