Орловская область заняла третье место на соревнованиях «Пара-Крым 2021». Фото: Орловская областная организация ВОИ. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Орловская область заняла третье место на спортивных соревнованиях «Пара-Крым 2021». Уверенный общекомандый результат на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов принесли четверо спортсменов.

Спортсмен из Ливен Максим Тарасов занял второе место в соревнованиях по пауэрлифтингу, Андрей Гапонов (Болхов) стал первым в настольном теннисе, а Денис Яхонтов (Орел) вторым в дартсе. Эта тройка победителей уже представляла наш регион на фестивале «Пара-Крым» в прошлом году. В этом к ним добавился еще один участник – Евгений Тавров (Орел). Он принес золото нашем региону в соревнованиях по бегу.

Отметим, в 2020 году Орловская область также заняла третье общекомандное место на фестивале.

- Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в Евпатории с 6 по 13 сентября. В нем принимали участие около 400 человек из 53 регионов Российской Федерации - от Санкт-Петербурга до Якутии и Амурской области, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловской областной организации ВОИ.

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