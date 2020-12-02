«Остановился, значит умер»: орловские спортсмены, победители фестиваля «ПАРА-КРЫМ», рассказали историю своего успеха

Орловцы заняли третье место в общекомандном зачете всероссийских соревнований. Фото: Орловская областная организация «ВОИ» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Орловская область заняла третье место во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ-2020». Почетную «бронзу» в регион привезли четверо настоящих бойцов, мужчин-спортсменов с большой буквы.

Максим Тарасов, Андрей Гапонов, Василий Силкин и Денис Яхонтов шли к победе долгие годы, оттачивая волевые качества и борясь с собственными страхами. Как им удалось всего за три года «поднять» Орловщину с 52-го места спортивного рейтинга соревнований на третье? В чем залог их успеха?

«Комсомолка» пообщалась с спортсменами и их наставниками и узнала, где они находят источник силы и как живут в обычной жизни.

МАКСИМ ТАРАСОВ: «Я САМ СЕБЕ МОТИВАТОР»

Для Максима Тарасова из города Ливны это уже не первый опыт участия в фестивале «ПАРА-КРЫМ» в Евпатории. В 2019 год году он представлял регион на соревнованиях по пауэрлифтингу. Тогда Максим занял третье место, в этом году он уже стал лучшим в жиме штанги лежа и принес орловской команде золотую медаль.

Максим Тарасов представлял Орловскую область на фестивале "ПАРА-КРЫМ" в соревнованиях по пауэрлифтингу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В силовом спорте он уже восемь лет. Начинал, как и многие, с похода в спортзал, чтобы прийти в форму, а потом втянулся.

- Я был худощавый и мне просто хотелось подкачаться, а потом понравилось «железки» тягать, втянулся, а дальше пошло как по накатанной, - признает Максим.

Сейчас в «качалку» спортсмен ходит по четыре раза в неделю, лишь иногда сокращает количество походов до трех и то, если работы много. А работа у Максима ответственная – он делает огнетушители на Ливенском заводе противопожарного машиностроения. Тут тоже нужна максимальная концентрация, внимательность и опыт.

Про страх и неуверенность Максим говорит прямо – хочешь чего-то достигнуть, забудь эти слова.

- На соревнованиях я никогда не волнуюсь и всем всегда говорю: не кипишуй и все пойдет нормально. Нужно спокойно подходить к любому делу и все получится, ну а не получится и что дальше? Мир не рухнет, еще больше усилий и вперед, - с уверенность говорит спортсмен.

Главное, по мнению Максима, внутренняя мотивация для развития и движения вперед.

- Да, приятно, когда родственники и знакомые поддерживают, говорят: «Молодец, давай, не останавливайся». Но главное – это найти мотивацию внутри себя и заниматься, заниматься, заниматься. Не нужно ни на кого смотреть и ждать похвалы. В детстве я хотел был как Арнольд Шварценеггер, многие хотели. Но сейчас понимаю, только ты сам и твоя сила духа может помочь. Дело пойдет как надо, если ты этого по-настоящему захочешь, - убежден Максим.

АНДРЕЙ ГАПОНОВ: «НЕТ ЖЕЛАНИЯ, НЕ БУДЕТ И УСПЕХА»

Теннисист Андрей Гапонов из Болхова профессионально занимается спортом уже много лет. Впервые взял в руки теннисную ракетку когда еще воспитывался в Болховском доме-интернате, после пробовал играть в летнем лагере, но забросил. Вспомнил про теннис уже в 18 лет, в студенческие годы. С тех пор спорт - часть его жизни.

Андрей Гапонов участвовал в соревнованиях по настольному теннису Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас Андрею 44 года. Он счастливый отец, рядом заботливая супруга. За каждую его новую победу, они рады вдвойне. Золотой медали с фестиваля «ПАРА-КРЫМ-2020» конечно же тоже.

Приобщить домашних к игре спортсмену так и не удалось, зато болховских ребят очень даже. В роли спортивного тренера в родном городе он уже не первый год.

- Я постоянно держу себя в форме. Уверен, если хочешь добиться успеха, нужно серьезно относиться к своей подготовке. Если нет желания, то не будет и результатов, не будет никакого успеха, - говорит Андрей Гапонов.

ВАСИЛИЙ СИЛКИН: «ТРЕНИРОВАТЬСЯ ПРИХОДИЛОСЬ В ОЗЕРЕ»

Для пловца Василия Силкина из Орла подготовка к спортивному фестивалю стала одной из сложнейших. В то время, когда нужно было набирать форму и тренироваться, из-за ограничений по коронавирусу закрылись все бассейны.

На соревнованиях Василию Силкину удалось улучшить свой показатель на одну минуту Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Только летом ему удалось вернуться «в тему». Проводить тренировочные заплывы пришлось прямо на открытой воде в озере Светлая жизнь. Василия поддержала его тренер Инесса Семенова, которая в свое личное время на машине привозила спортсмена на водоем.

- Конечно, отсутствие регулярных тренировок сильно сказалось на итогах моего заплыва на соревнованиях. По итогу занял шестое место, но все-таки я смог улучшить на фестивале свой собственный результат, приплыл на одну минуты быстрее, чем обычно. Но это только начало, скоро мы сможем заниматься в настоящем бассейне и полноценно поддерживать форму, - рассказывает Василий.

Василию Силкину пришлось тренироваться на озере Светлая жизнь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С января 2021 года спортсменам выделят отдельную дорожку в бассейне на Наугорском шоссе. Этого события Василий ждет с нетерпением, а пока спасает зарядка и домашние «потягушки».

- Самое главное – это постоянно быть в движении, стремиться узнавать что-то новое, ставить себе новые цели. Остановился – значит умер, перестал жить. Иногда и на меня, конечно, находит уныние, но потом я говорю себе: нельзя подвести людей, которые в меня верят и поддерживают и берусь за дело, - признается спортсмен.

Сейчас Василий учится в Орловском госуниверситете на социального работника.

ДЕНИС ЯХОНТОВ: «Я САМ ПОДНЯЛ СЕБЯ НА НОГИ»

Денис Яхонтов из Орла в спорте девять лет. В 2011 году он пришел на центральный стадион им. Ленина, чтобы посмотреть на матч с участием футбольного клуба «Орел». Здесь и произошла его судьбоносная встреча с Юрием Коптелевым, руководителем Реабилитационно-спортивного центра им. Павленко. Он привел Дениса в спорт. Однако предшествовал этому не простой путь.

Денис Яхонтов - лучший игрок в дартс на соревнованиях фестиваля "ПАРА-КРЫМ-2020" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Почти полтора года до этого Денис не мог ходить, лежал. Но в какой-то момент собрал всю волю в кулак и начал потихоньку заниматься, разрабатывать ноги и руки. Одним из первых упражнений стало поднимание стула возле кровати. Прошло время и он встал на ноги.

Теперь вся его жизнь это спорт – дартс, теннис, еженедельные занятия гимнастикой и работа на тренажерах. В копилке побед – титул чемпиона городских и областных соревнований по дартс. В 2019 году Денис впервые побывал на фестивале «ПАРА-КРЫМ», опробовал свои возможности. В 2020-м он стал уже лучшим игроком в этом направлении спорта и привез в Орел «золото».

Уже много лет график Дениса расписан на неделю вперед – три дня из семи, с 10:30 до 14:00, он занимается в спортклубе на Знаменке. Для того, чтобы попасть на занятия он каждый раз преодолевает пол города, ведь живет Денис в Северном районе.

- Мне многие удивляются, говорят зачем мне так далеко ездить, если можно найти место поближе. А мне нравится там, все нравится: и наш коллектив, и атмосфера, и тренер. За долгие годы все они стали уже родными, - признается Денис.

А еще у спортсмена отличная группа поддержки – наставник Евгений Вяленков и любимая девушка Ирина. По словам Дениса, они за него всегда переживают и болеют на соревнованиях.

- Евгений Николаевич для меня один из главных моих мотиваторов. Он очень поддерживает. Однажды я потерял дротик от дорогого профессионального дартса, так он тут же поехал в магазин, помог купить новый и только сказал: «Тренируйся, готовься, я в тебя верю». Я ему каждый месяц зачет сдаю и очень благодарен за поддержку, - говорит Денис.

Любимая девушка спортсмена Ирина тоже всегда рядом. Она его самый ярый болельщик на всех соревнованиях. Возлюбленная ездит вместе с ним на тренировки, да и сама с радостью принимает в них участие.

- Теперь, после того как мы показали такие результаты на фестивале «ПАРА-КРЫМ», нам просто нельзя ниже, только вперед, только выше. Будем стараться. Лично я уже начал подготовку и пусть еще год впереди, но расслабляться нельзя. Предстоит большая работа! – поделился с «Комсомолкой» Денис.

СИЛЬНАЯ КОМАНДА, ХОТЯ С НЕДОБОРОМ

Соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ-2020» проходили в Евпатории с 3 по 10 сентября. В них принимали участие около 400 спортсменов из 56 регионов страны.

Нашу команду на фестиваль формировал Евгений Вяленков, член президиума орловской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

- Каждый год мы проводим областные соревнования, в которых принимают участие спортсмены из всех районов региона. Именно на них я присматриваюсь к потенциальным участникам команды на «ПАРА-КРЫМ». Самых перспективных я беру на карандаш, смотрю за динамикой, за работой человека. Ребята у нас всегда очень ответственные, активные, занимаются и самостоятельно, и с тренерами, - рассказал «КП» Евгений Николаевич.

Орловцы третьи в командном зачете! Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако в этом году ситуация с коронавирусом все-таки внесла свои коррективы и в отбор команды, и в ее подготовку.

- Команда у нас была сильная, но с недобором. На соревнования должны были ехать пять человек. Однако мы не смогли взять на них спортсмена-легкоатлета. Должны были пройти заезды на колясках на скорость, и человек-то у нас перспективный, но вот беда – коронавирус. Наш парень из Болховского интерната, а там как раз карантин объявили. Пришлось отказаться от участия к легкоатлетических соревнованиях. Если бы нас было пять человек, то мы были бы еще сильнее. Надеемся, что в 2021 году мы покажем себя в полную мощь! – говорит наставник орловских спортсменов Евгений Вяленков.

ТАМ, ГДЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

Спорт для людей с инвалидностью – еще недавно это было чем-то из области фантастики. Однако сейчас все изменилось. В Орловской области уже вошли в добрую традицию спортивные соревнования и слеты. Один из главных двигателей прогресса в этом направлении – орловская областная организация Всероссийского общества инвалидов.

Именно специалисты этого общества помогают людям с инвалидностью найти себя и свой путь в жизни. Главное условие - желание самого человека.

- У нас каждый может найти себе занятие по силам и по вкусу. Не только спорт, но и творчество, саморазвитие. Поете, танцуете, рисуете – будем вам рады. Единственное, нам нужно понимать, что человеку это действительно нужно, что он заинтересован. Мы можем поддержать, отправить на соревнования, конкурсы, но инициативу должен проявить сам человек, - говорит Наталья Мацькив, ведущий специалист и зампредседателя орловской областной организации «ВОИ».

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Орловская областная организация «ВОИ»:

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