Паралимпийца из Орла Юрия Ноздрунова наградят медалью "За заслуги перед Отечеством"

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Орловского паралимпийца Юрия Ноздрунова наградят медалью "За заслуги перед Отечеством". Указ о поощрении 38 спортсменов, в том числе и орловца, подписал Владимир Путин.

Об этом сообщили в областном правительстве. Юрий Ноздрунов успешно выступил на паралимпиаде и завоевал бронзовую медаль. На соревнованиях он одержал несколько побед и только в самом финале уступил бельгийцу Лорану Дево со счетом 2:3 по партиям. Мастер спорта международного класса, 31-летний Юрий Ноздрунов стал единственным представителем Орловской области на Паралимпийских играх в Японии.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени будет будет вручена орловцу в Кремле.