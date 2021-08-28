Орловец завоевал бронзу на Паралимпийских играх в Токио. Фото: https://vk.com/prosport57

Орловский теннисист Юрий Ноздрунов завоевал бронзу на Паралимпийских играх в Токио. На соревнованиях он одержал несколько побед и только в самом финале уступил бельгийцу Лорану Дево со счетом 2:3 по партиям.

До этого в четвертьфинале в пяти партиях Юрий Ноздрунов переиграл британского спортсмена Джошуа Стейси со счетом 3:2. По итогу игр орловец стал бронзовым призером Паралимпиады.

- Мастер спорта международного класса, 31-летний Юрий Ноздрунов стал единственным представителем Орловской области на Паралимпийских играх в Японии. Наш земляк является неоднократным призером чемпионатов мира и Европы, победителем чемпионатов России. Его дебют на Паралимпиаде состоялся еще в Лондоне в 2012 году, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.