В Болхове освятили памятник Николаю Чудотворцу. Фото: Сергей Хоменко

На минувшей неделе, 8 сентября, в Болхове состоялась торжественная церемония освящения памятника Николаю Чудотворцу. Монумент установили возле Спасо-Преображенского собора еще в самом начале осени.

Церемонию освящения приурочили к дню празднования Собора Орловских святых. Проводил ее епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.

Памятник разместился на центральной площади Болхова, ранее называвшейся Никольской.

- Когда-то святителю Николаю Мирликийскому было посвящено три храма в Болхове. До наших дней они не сохранились. Теперь же в городе церквей любимому в народе святому установлен памятник, - сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Еще один памятник Николаю Чудотворцу планируют установить в Ливнах.