В Ливнах ищут место для памятника Святителю Николаю Чудотворцу Фото: Андрей Бубликов

В Ливнах ищут место для памятника Святителю Николаю Чудотворцу. Об этом 13 июля сообщила администрация города, предложив ливенцам принять участие в обсуждении будущей локации.

На выбор горожанам предложили площадь Победы (справа от памятника воинам-освободителям и Вечного Огня) и улицу Карла Маркса, где сейчас расположен бюст авиаконструктора Николая Поликарпова и строится Свято-Троицкий кафедральный собор. Если выбор остановится на улице Карла Маркса, то бюст авиаконструктора планируют перенести в сквер его имени.

- С инициативой установки на территории города Ливны памятника Святителю Николаю Чудотворцу выступила Ливенская епархия РПЦ, - сообщает пресс-служба администрации города Ливен.

Отметим, еще одну скульптуру Святителя Николая Чудотворца, привезенную из Москвы, планируют установить рядом со Спасо-Преображенским собором в городе Болхов.