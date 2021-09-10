В филармонии Орла 11 сентября бесплатно выступит губернаторский хор "Лик"

В филармонии выступит Губернаторский камерный хор "Лик"

В Орловской государственной филармонии 11 сентября бесплатно выступит губернаторский камерный хор "Лик". Концерт пройдет в рамках всероссийской акции "Культурная суббота".

- В программе: Песенная лирика советских композиторов, русские народные песни в обработках для хора. Ведущая концерта: Ольга Гарбар, - сообщает сайт Орловской государственной филармонии.

Для того, чтобы посетить мероприятие, нужно заранее забронировать бесплатный билет. Сделать это можно на официальном сайте филармонии.

Также в рамках акции "Культурная суббота" орловцев в гости ждут краеведческий музей и дом-музей Русанова, который приготовили для посетителей интересную программу, вход также свободный.

КОГДА? ГДЕ?

11 сентября, 15.00

ул. Ленина, 23 (6+)