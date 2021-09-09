В музеях Орла 11 сентября пройдет акция "Культурная суббота"

Краеведческий музей и дом-музей Русанова приглашают провести субботу культурно Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Музеи Орла 11 сентября приглашают жителей присоединиться к всероссийской акции "Культурная суббота". В гости всех желающих ждут краеведческий музей и дом-музей Русанова.

Гостям краеведческого музея доведется побывать на литературно-музыкальной встрече, посвященной творчеству Леонида Андреева.

- Вы совершите интересное путешествие по улицам Орла Х1Х века, услышите рассказ о годах, проведенных Леонидом Андреевым в городе, который он бесконечно любил, - описывает событие Орловский краеведческий музей.

А в музее Русанова откроется фотовыставка Светланы Михайловой "По Курским улицам пройду". Посетители познакомятся со снимками мест, где жил Русанов.

Вход на мероприятия свободный.

КОГДА? ГДЕ?

11 сентября, 11.00

ул. Гостиная, 2

11 сентября, 15.00

ул. Русанова, 43.

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