В музеях Орла 11 сентября пройдет акция "Культурная суббота"

Краеведческий музей и дом-музей Русанова приглашают провести субботу культурно
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Музеи Орла 11 сентября приглашают жителей присоединиться к всероссийской акции "Культурная суббота". В гости всех желающих ждут краеведческий музей и дом-музей Русанова.
Гостям краеведческого музея доведется побывать на литературно-музыкальной встрече, посвященной творчеству Леонида Андреева.
- Вы совершите интересное путешествие по улицам Орла Х1Х века, услышите рассказ о годах, проведенных Леонидом Андреевым в городе, который он бесконечно любил, - описывает событие Орловский краеведческий музей.
А в музее Русанова откроется фотовыставка Светланы Михайловой "По Курским улицам пройду". Посетители познакомятся со снимками мест, где жил Русанов.
Вход на мероприятия свободный.
КОГДА? ГДЕ?
11 сентября, 11.00
ул. Гостиная, 2
11 сентября, 15.00
ул. Русанова, 43.
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