Прокуратура озвучила результаты проверки выбросов на "Орелмасло"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Прокуратура Орловской области озвучила результаты проверки выбросов на предприятии АО "Орелмасло". Ведомство через суд намерено требовать установки дополнительных фильтров.

Проверку после жалоб жителей Заводского района Орла на запах провела межведомственная комиссия, в которую вошли представители роспотреб- и росприроднадзора.

- Экспертные заключения проб атмосферного воздуха, произведенных на территории, прилегающей к производственной площадке предприятия, показали несоответствие качества воздуха установленным нормативам, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

На самом предприятии АО "Орелмасло" "Комсомолке" рассказали, что дополнительная система фильтрации уже заказана. Дорогостоящие фильтры установят в течение полутора месяцев.