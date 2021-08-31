В «Орелмасло» объяснили причину резкого запаха, витающего в городе

Резкий запах с предприятия в последние дни докучает орловцам Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На предприятии «Орелмасло» объяснили причину резкого запаха, беспокоящего жителей Орла последние дни. В соцсетях и некоторых СМИ речь зашла об утечке химикатов, однако на самом заводе эту информацию опровергли.

В конце минувшей недели орловцы задавали в городских группах соцсетей вопросы о возможных причинах запаха и жаловались на мешающий жить резкий аромат. Кто-то сравнивал его с запахом газа, кто-то с сероводородом. Пояснения напуганным горожанам накануне, 30 августа, в прямом эфире дал губернатор Андрей Клычков.

- Роза ветров повела запах, в том числе и сероводорода, на город. Сероводород в этом случае объясняется тем, что используется химикат в работе. Договорились, что химикат будет заменен. Роспотребнадзор завтра еще возьмет пробу, чтобы знать источник наверняка, но само предприятие не отказывается, что произошел технологический сбой. Дальше мы с руководством завода будет обеспечивать, чтобы выбросы не шли на город и окрестности, - объяснил глава региона.

Редакция «КП-Орел» позвонила на предприятие. Нам сообщили, что технологического сбоя не было.

- Никакого нарушения технологии не было. С источниками запаха мы разобрались: то, что люди чувствуют, это специфический запах сырья – рапса и подсолнечника. Так пахнут эфирные масла и органические соединения, которые присутствуют в самих культурах, - пояснила корреспонденту «КП» Наталья Смирнова, директор по производству АО «Орелмасло».

По словам сотрудницы предприятия, негативного влияния на здоровье людей эти запахи не оказывают, хотя являются раздражающими. Завод уже заказал специальные фильтры – сложное оборудование, которые поставщик обещает доставить в течение двух месяцев. После установки систем фильтрации резкие запахи не должны докучать горожанам.

Напомним, что накануне о проведении проверки с участием контролирующих органов сообщила прокуратура области. За развитием ситуации следит и редакция "КП-Орел".