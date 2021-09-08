В Орловскую область поступило 20 тысяч доз вакцины от гриппа

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловскую область завезли вакцину от гриппа. В регион поступило больше 20 тысяч доз препарата "Ультрикс Квадри", который содержит антигены четырех штаммов вируса гриппа.

Такую информацию озвучила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. В ведомстве оптимальным временем, чтобы привиться от гриппа, называют период с сентября по ноябрь. После укола антитела вырабатываются в течение двух недель, а иммунитит способен защищаться от гриппа в период до 12 месяцев.

- Вакцинация населения проводится в поликлиниках, ФАПах по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.