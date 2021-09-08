Во время пьяного застолья 25-летний орловец зарезал собутыльника

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области 25-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве своего знакомого. Кровавой развязкой обернулись пьяные посиделки в районном центре Знаменское.

К данному моменту известно, что подозреваемый и его 34-летний товарищ проводили время за бутылкой спиртного в частном доме. Между собутыльниками возникла конфликтная ситуация, хозяин дома лучшим способом разрешить ее посчитал нож. Своему знакомому он нанес множество ударов, шансов выжить у того не осталось, через непродолжительное время раненый скончался. Через пару дней нападавший пришел в полицию и сообщил, что в его доме труп.

- В ходе выяснения деталей произошедшего и опроса свидетелей полицейские установили, что к противоправному деянию причастен хозяин дома. В беседе с полицейскими он рассказал, что произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своему оппоненту несколько ударов и ножевых ранений, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Молодой человек окажется на скамье подсудимых: следком завел уголовное дело по статье "Убийство".

- Следствием рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы - прокомментировал ситуацию "Комсомолке" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.