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Здоровье3 сентября 2021 11:57

Коронавирус в Орловской области на 3 сентября 2021: умерли трое, заболели 83

Число новых случаев заражения продолжает снижаться
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области на 3 сентября 2021

Коронавирус в Орловской области на 3 сентября 2021

Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировали 83 новых случаев заражения. При этом впервые за долгое время количество выздоровевших превысило количество заболевших. Такие данные сегодня, 3 сентября, опубликовал федеральный оперштаб.

Всего за весь период пандемии в Орловской области заболели 43 557 человек, из них 40 250 смогли вылечиться. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписались 97 человек.

Однако смертельные случаи продолжают происходить. Пандемия коронавируса унесла жизни еще трех орловцев. Всего умер уже 951 житель региона.

Кроме того, ранее специалисты прогнозировали новый рост заболеваемости коронавирусом к 10-15 сентября. Такую информацию сообщал в конце лета губернатор Андрей Клычков.