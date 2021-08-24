В Орловской области к 10-15 сентября прогнозируют новый всплеск ковид Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 24 августа, губернатор орловской области Андрей Клычков провел очередной прямой эфир в соцсетях. В центре внимания по-прежнему ситуация с распространением коронавируса в регионе.

Губернатор рассказал, что есть серьезные опасения, что уже через несколько недель в Орловской области произойдет новый всплеск заболеваемости коронавирусом и даже назвал конкретные сроки.

По словам главы региона, специалисты прогнозируют новый всплеск ковид к 10-15 сентября. Причиной может стать возвращение людей из отпусков и активное перемещение потоках людей в разных сферах.

- Ситуация может повторить осень прошлого года, - подчеркнул Андрей Клычков.

Напомним, ограничительные меры по коронавирусу, в том числе и масочный режим, продлены в регионе до конца сентября. Новый учебный год для школьников и студентов начнется в привычном формате.

Какие изменения ждут Орловскую область в случае резкого ухудшения ситуация с ковидом губернатор пока не озвучил.