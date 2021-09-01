В Болхове поставили памятник Николаю Чудотворцу

Фото Инны Зориной

В городе Болхове Орловской области поставили памятник Николаю Чудотворцу. Он занял место рядом со Спасо-Преображенским собором.

Об установке монумента одному из почитаемых православных святых рассказала районная газета "Болховские куранты".

- Место выбрано не случайно: историческое название центральной площади города – Никольская, и в городе было три церкви, освященные во имя Святителя Николая - Николы Пахотного, Николы Торгового и Николы Гончарного, - сообщают "Болховские куранты".

В скором времени памятник Николаю Чудотворцу должен появиться еще в одном орловском районном центре, городе Ливны.