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Общество1 сентября 2021 10:00

В Болхове поставили памятник Николаю Чудотворцу

Рядом со Спасо-Преображенским собором
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото Инны Зориной

Фото Инны Зориной

В городе Болхове Орловской области поставили памятник Николаю Чудотворцу. Он занял место рядом со Спасо-Преображенским собором.

Об установке монумента одному из почитаемых православных святых рассказала районная газета "Болховские куранты".

- Место выбрано не случайно: историческое название центральной площади города – Никольская, и в городе было три церкви, освященные во имя Святителя Николая - Николы Пахотного, Николы Торгового и Николы Гончарного, - сообщают "Болховские куранты".

В скором времени памятник Николаю Чудотворцу должен появиться еще в одном орловском районном центре, городе Ливны.