Детские сады и школы Орла разделят между собой 10-миллионный грант. Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 25 августа, в Орле прошла августовская педагогическая конференция. Одним из главных ее моментов стало присуждение четырем детским садам и пяти школам города грантов на реализацию проектов бережливого производства.

Общая сумма гранта составляет около 10 миллионов рублей. Конкурс «Росатома» проводился в этом году впервые.

- Уже сегодня эксперты ГК «Росатом» работают с управленческими командами школ по проектам, которые удостоились финансовой поддержки, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Среди победителей оказались детские сады №1, 3, 40 и 42, а также лицеи №1 и 18, гимназии №16, 34 и 39. Они будут реализовывать свои проекты по оптимизации занятий физической культурой, процесса выдачи книг в школьных библиотеках, работе с электронными дневниками и так далее.