В Орле из-за долгов у 10 школ и 12 детсадов заблокированы счета Фото: Архив "КП"

Во вторник, 17 августа, в Орле на заседании профильного комитета облсовета вновь обсуждали ситуацию с блокировкой счетов школ и детских садов. Согласно озвученным данным на 1 августа 2021 года, учреждения образования задолжали 666,4 миллиона рублей.

В начале месяца счета были заблокированы у 10 школ, 12 детских садов и 6 организаций дополнительного образования. В связи с этим депутаты облсовета рассматривают проект обращения в Госдуму о недопустимости приостановления операций по счетам учреждений образования.

- В условиях приостановки операций по лицевым счетам невозможны ведение хозяйственной деятельности, покупка инвентаря и учебных пособий, использование денежных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.

Напомним, в июле Орловская область получила один миллиард рублей дотаций из федерального бюджета. Большую часть средств (900 миллионов) передали облцентру, причем 514,7 миллиона рублей было решено пустить на разблокировку счетов и погашение долгов школ и детсадов.