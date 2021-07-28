В Орле распределили 900 миллионов рублей дотаций на уплату долгов Фото: Архив "КП"

Сегодня, 28 июля, в Орле прошла внеочередное заседание горсовета. На повестке дня оказался финансовый вопрос – распределение 900 миллионов рублей дотаций, перечисленных ранее из областного бюджета.

Больше половины средств, согласно решению депутатов горсовета, получат школы и детские сады, задолжавшие за поставку питания и ресурсы. На разблокировку счетов образовательных учреждений направят 514,7 миллиона рублей.

- Кроме того, мы увеличиваем на 23,9 миллиона рублей ассигнования на подготовку детских садов и школ к новому учебному году, - пояснил в соцсетях мэр города Юрий Парахин.

95,5 миллиона рублей направили на поддержку Спецавтобазы, 66,5 миллиона рублей получит трамвайно-троллейбусное предприятие Орла, пять миллионов рублей - «Зеленстрой».

- Кроме того, 80 миллионов рублей получит управление горхозяйства и транспорта администрации Орла, в том числе 50 млн рублей МКУ «УКХ города Орла» — балансодержатель дорог, общественных пространств, кладбищ и так далее. Средства будут направлены также на погашение сформировавшейся задолженности перед поставщиками услуг, - сообщил Юрий Парахин.