Орловский облсовет утвердил распределение одного миллиарда рублей дотаций Фото: Архив "КП"

Сегодня, 23 июля, в Орле прошло заседание облсовета. Оно было внеочередным и полностью посвящалось принятию поправок в региональной бюджет. Причина – поступление одного миллиарда рублей дотаций из федерального центра.

Напомним, средства были выделены Орловской области для погашения долгов согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 июля 2021 года № 1935-р.

Губернатор Андрей Клычков сразу же заявил, основная часть дотаций пойдет на уплату долгов города Орла перед кредиторами. Речь идет о многомиллионных долгах ТТП, Спецавтобазы, школ и детских садов.

Сегодня депутаты поддержали предложение главы региона. В итоге из одного миллиарда рублей - 900 миллионов получит Орел, а оставшиеся 100 миллионов - другие муниципальные образования.

- Кроме того, в Орле планируется замещение бюджетными кредитами по ставке 0,1% годовых дорогих коммерческих кредитов. По решению губернатора планируется предоставить городу бюджетный кредит в объеме 952,7 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.