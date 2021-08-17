Грозовые тучи и шквалистый ветер движутся на Орловскую область

В Орловской области ожидается дождь с грозой и сильный ветер Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На Орловскую область идут грозовые тучи и шквалистый ветер. Погода покажет характер в ближайшие сутки: аномальная жара, царящая 17 августа, сменится дождями и ветрами 18 числа.

О наступающей непогоде предупредило МЧС. В ближайшие сутки в регионе переменная облачность, ночью без сильных осадков, а вот днем в среду 18 августа пойдет дождь. В отдельных районах сильный, с грозами. Возможен град. Ветер с юга, скорость ночью 3-8 днем 7-12 метров в секунду. А при грозах порывы достигнут и 15-20 метров в секунду.

При этом жара никуда не денется: ночью +14...+19, днем +28...+33 градуса.

Со второй половины недели аномальная жара начнет отступать. К выходным ожидается температура +23...+25 градусов. Пойдут дожди.