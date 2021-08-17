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Общество17 августа 2021 13:01

В ближайшие часы в Орловской области ожидается пекло

В МЧС жителей региона предупредили о сильной жаре в +36 градусов
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области снова выдался очень жаркий день. В МЧС жителей региона предупредили: во второй половине дня 17 августа ожидается пекло.

По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 15-16 часов 17 августа на территории Орловской области местами ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха достигнет +35°С…+36°С. При этом поднимется сильный ветер.

Судя по предварительному прогнозу погоды, со второй половины недели температура начнет опускаться и к выходным не превысит +25 градусов. Пойдут дожди.

Пока же в областном МЧС жителей региона просят соблюдать все правила безопасности: не находиться на солнце без нужды, пить больше воды и носить головной убор. Также стоит избегать усиленных физических нагрузок, а людям пожилого возраста и детям с 12 до 15 часов лучше вообще воздержаться от прогулок по улице.