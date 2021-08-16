В больнице им. Семашко в Орле начали установку кислородной станции

В Орле приступили к установке кислородной станции больницы им. Семашко. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков у себя в соцсетях.

В настоящее время рабочие приступили оборудованию специальных коммуникаций, которые соединят станцию с хирургическим и затем другими отделениями больницы.

- Эта станция из двух емкостей 10 и 30 тонн и двух испарителей, которые будут превращать жидкость в газ, - пояснил Андрей Клычков.

Напомним, оборудование привезли в Орел еще весной, однако монтаж только начался. Ранее проходила экспертиза проектно-сметной документации.

Станция должна начать работу уже в начале сентября.