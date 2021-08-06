В Орле кислородная станции больницы им. Семашко заработает в сентябре

В Орле продолжают работать над запуском кислородной станции больницы им. Семашко. Кислородные резервуары здесь установили еще весной 2021 года, однако больницу все еще обеспечивают кислородом два 12-летних компрессора.

Сегодня, 6 августа, и.о. руководителя облздрава Владимир Николаев во время онлайн-брифинга с журналистами сообщил, что проектно-сметная документация по вводу в эксплуатацию кислородной станции уже прошла госэкспертизу. Подрядчик, который займется подключением больницы к кислороду, также определен. Завершить работы планируют в сентябре.

- Оборудование позволит обеспечить кислородом сначала хирургическое отделение, а затем – и другие корпуса больницы им. Семашко. Сегодня все делается для того, чтобы к 1 сентября поставленная губернатором задача по введению станции в эксплуатацию была выполнена, − сообщил Владимир Николаев.