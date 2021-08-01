Орловский Тургеневский дуб стал главным деревом России-2021

Орловский Тургеневский дуб стал победителем конкурса «Дерево года-2021». Фото: музей-заповедник «Спасское-Лутовиново»

Сегодня, 1 августа, стали известны итоги большого Всероссийского конкурса «Дерево года-2021». Орловский Тургеневский дуб оставил позади брянский ясень и стал абсолютным победителем. Теперь он будет представлять Россию на Международном конкурсе «Европейское дерево года» в 2022 году.

Напомним, борьба между двумя деревьями-старожилами была очень острой. Лидеры открытого голосования постоянно менялись. Однако жители Орловской области активно поддержали легендарное дерево-долгожитель из Спасского-Лутовиново и обеспечили ему необходимый отрыв от своих прямых конкурентов. Тургеневский дуб получил 12 134 голоса

На втором месте оказалась «Шаляпинская ель» из Ставропольского края (10 648 голосов), а Ясень-великан из Брянска оказался на третьем месте (7 742 голоса). Всего же в конкурсе принимали участие 47 деревьев.

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