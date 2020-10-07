Назван точный возраст тургеневского дуба в Спасском-Лутовиново

Фото: orel-region.ru

Эксперты назвали точный возраст тургеневского дуба в усадьбе писателя Спасском-Лутовиново. Литератор посадил дерево в юном возрасте.

Экспертизу провели специалисты в рамках всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы". Тургеневский дуб - главная реликвия заповедного парка, ситается, что Иван Сергеевич сам посадил желудь. По подсчетам, сегодня дуб практически дожил до двухвекового юбилея.

- Согласно выводам экспертов, возраст дуба - 197 лет. В пояснении к документу говорится, что исследуемый дуб произведен из желудя и высажен на нынешнее место в возрасте от 5 до 15 лет - между 1828 и 1838 годами. Тургеневу тогда было от 10 до 20 лет, - сообщает официальный портал Орловской области.